اكدت شركة ليبيانا للهاتف المحمول لمستخدميها بأن الانقطاعات التي شهدتها اتصالات الشبكة اليوم الخميس ناتجة عن أعمال الصيانة التي تقوم بها شركة الجيل الجديد.

وأشارت ليبيانا في بيان لها على موقع “فيسبوك” إلى أن التذبذبات التي طالت خدمات الإنترنت التي تقدمها الشبكة خارجة عن إرادتها وستختفي فور انتهاء أعمال الصيانة القائمة.

The post شبكة ليبيانا توضح أسباب انقطاع الخدمة الخميس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية