داعش يبين موقفه من استهداف بوابة “الكنشيلو” غربي ودان

أخبار ليبيا24

قتل ثلاثة جنود وأصيب آخرين إثر استهداف نقطة أمنية في بوابة “الكنشيلو” غربي ودان تابعة للكتيبة 127 مجحفلة لدى غرفة عمليات الجفرة والتابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية صباح أمس الأربعاء.

وأعلن تنظيم الدولة الإرهابية “داعش” وبشكل رسمي تبنيه لهذه العملية الإرهابية وعن منفذ هذه العملية وهو أحد عناصره المكنى (أبومحمد المهاجر ) لافتا إلى سقوط 15 عنصرا وتدمير آليتين،بحسب نص البيان، إلا أن العمليه الإرهابية وبحسب مصادر عسكرية أدت إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة عدد آخر من وإضرار كبيره لحقت بالبوابة واحتراق آليتين عسكريتين.

وتأتي هذه العمليات مباشرة بعدما تمكنت القوات المسلحة الليبية من قتل أبرز عناصر التنظيم أحمد بالناصر والمكنى أبي عبدالله والشهير “خضروات” ومقتل ” خليفه الغيثي ” والمكنى “الشيشاني و خليفة الليبي” وهذا كان بالقرب من حقل الظهرة بين زلة وودان بتاريخ 2 فبراير 2018.

الجدير بالذكر أن سرية “حودة” والمعروف “محمود البرعصي” المكنى مصعب الفاروق والقيادي الثاني بالسرية ” حمزه العقوري ” المكنى أبوعثمان بالإضافة بقايا سرية “أبوالزبير التونسي” متواجدة في مناطق شرق وغرب وجنوب مدينة سرت ومناطق غرب وجنوب الجفرة وهي ما تعرف أو من ضمن “سرية المعسكر الشرقي” وهي المسؤولة عن الهجمات الإرهابية التي نفذت على بوابة الفقهاء وبوابه الـ60 وآخرها بوابة ” الكنشيلو”.

وكان الطيران الدولي الأمريكي قد استهدافها في نوفمبر 2017 سرية “أبوالزبير التونسي” بالقرب من بلد ” تسمه ” في أقص الجنوب الليبي وكان قوامها 20 عنصر وقتل منها 11 عنصر وقبض على ثلاث منها وانضمت البقية لسريه “حودة”.

يشار إلى أن هذه العملية نقطة أمنية في بوابة “الكنشيلو” غربي ودان سبقتها عملية إرهابية نفذها تنظيم الدولة رغم عدم تبنيها إلا أن وقائع الواقعة تشير إلى أن تنظيم داعش علاقة بها والتي استهدف من خلالها نقطة أمنية تابعة للكتيبة 165 “حسين الجويفي سابقا ” التابعة لغرفة عمليات سرت الكبرى في بوابة التسعين شرقي سرت في 10 فبراير 2018 وأسفر عن سقوط 3 جرحى.

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