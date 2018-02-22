الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تحترم التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي

قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، نشر اليوم الخميس، إن إيران تحترم بالفعل التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015، فيما حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة تنتهي في مايو لسد "الثغرات" في النص.

وأكدت الوكالة الدولية أن طهران تلتزم ببنود الاتفاق ولم تخصب اليورانيوم بدرجات محظورة كما لم تشكل مخزونا غير شرعي من اليورانيوم الضعيف التخصيب أو المياه الثقيلة.

ويأتي ذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتهاء المهلة التي حددها ترامب "لإصلاح الثغرات الكارثية" في الاتفاق الذي وعد خلال حملته الانتخابية "بتمزيقه" ما أثار انتقادات من حلفاء الولايات المتحدة.

والاتفاق الذي أبرم في يوليو 2015، في ظل إدارة باراك أوباما بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)، يحد من الأنشطة النووية الإيرانية بشكل يضمن طبيعتها السلمية.

لكن منذ وصول ترامب إلى الرئاسة، تلوح واشنطن باستمرار بفرض عقوبات على إيران مجددا، في مبادرة ستعني بحكم الأمر الواقع نهاية الاتفاق، وهو ما نددت به الأطراف الأخرى المعنية.

وأكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في نهاية يناير في القدس انه يعتبر النص "كارثة" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستنسحب منه "فورا" في حال لم يتم تعديله كما تطالب.

وشنت طهران التي أكدت على الدوام أن برنامجها النووي ليس له أي أهداف عسكرية، هجوما مضادا في مطلع فبراير متهمة واشنطن "بانتهاك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية"، بعد إعلان الولايات المتحدة أنها تريد امتلاك أسلحة نووية جديدة ضعيفة القوة.

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