روسيا ترفض وقفا إنسانيا لإطلاق النار في سوريا

أعلنت روسيا الخميس أن "لا اتفاق" في مجلس الأمن الدولي، على وقف لإطلاق النار في سوريا، يستمر ثلاثين يوما، بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى.

وندد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة للمجلس دعت اليها موسكو بـ"الخطب الكارثية"، التي تذكر بما قاله أعضاء في المجلس خلال المعارك في مدينة حلب نهاية 2016 معتبرا أنها لا تنسجم مع الوضع على الأرض.

وأدانت الولايات المتحدة وفرنسا وأعضاء آخرون موقف روسيا الداعم للنظام السوري، وانتقد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر "الهجمات على المستشفيات" و"الوضع الذي لا يمكن القبول به".

واعتبر الدبلوماسي الفرنسي أن "الوضع على الأرض ملح جدا" و"من الضروري أن يتم سريعا تبني" مشروع القرار الذي يتفاوض في شانه الأعضاء ال15 في مجلس الأمن. وحذر أيضا من "الأسوأ" ما يعني "اتساع النزاع".

والمشروع الذي اقترحته الكويت والسويد ينص على وقف لإطلاق النار في سوريا يستمر شهرا للسماح خصوصا بتخفيف الحصار عن الغوطة الشرقية والقيام بعمليات إجلاء إنسانية.

ولتجنب فيتو روسي خلال التصويت، وافق المفاوضون قبل أسبوع على أن تستثني هذه الهدنة تنظيمي داعش والقاعدة.

والخميس، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده مستعدة لوقف إطلاق النار شرط أن تشمل الاستثناءات أيضا "المجموعات المتعاونة" مع التنظيمات الجهادية و"التي تهاجم الأحياء السكنية" في أنحاء العاصمة السورية.

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