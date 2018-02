وزير الخارجية السعودي يعرب عن مخاوفه من تمدد «داعش» في ليبيا

المتوسط:

أعرب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الخميس، عن تخوفه من تمدد تنظيم “داعش” في ليبيا، وانتقاله باتجاه دول الساحل، مطالبا بالتصدي للإرهاب بكل قوة والقضاء عليه من منابعه.

وقال «الجبير» في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي من بروكسل، إن بلاده لن تتسامح أبدًا مع الإرهاب و تمويله و مع دعم التطرف، مضيفاً: «على قطر وقف دعم الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية كما يتوجب عليها أن لا توفر ملاذاً للإرهابيين».

وأكمل: «قطر تحاول إخفاء «وجهها المظلم» الذي يظهر دعمها للإرهاب.

