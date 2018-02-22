تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن تفجير بوابة ودان

الجفرة 22 فبراير 2018(وال)- تبنى تنظيم داعش الإرهابي اليوم الخميس، مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس الأربعاء بوابة ودان بواحات الجفرة.

وأسفر الهجوم الإرهابي بسيارة مفخخة عن استشهاد ثلاثة جنود وجرح اثنان آخران ببوابة ودان التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري، قد قال في تصريح له أمس لوكالة الأنباء الليبية إن “سيارة مفخخة نوع (جيب) استهدفت بوابة تابعة للكتيبة 127 مشاة التابعة لغرفة عمليات الجفرة الواقعة غرب منطقة ودان بمسافة 22 كيلوا مترا على الطريق المؤدية إلى طرابلس”.

وأوضح المسماري في تصريحه أن “السيارة المفخخة انفجرت على تمام الساعة التاسعة والربع من صباح اليوم الأربعاء، وخلفت ثلاثة شهداء من أفراد الكتيبة إضافة إلى جريحين اثنين

وذكرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم الإرهابي داعش في بيان لها اليوم الخميس أن الهجوم نفذه انتحاري إرهابي ” يدعى أبو عبد الله المهاجر” على حاجز عسكري تابع للقوات المسلحة العربية الليبية.(وال- الجفرة) س ع / ع م

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