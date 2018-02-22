الأمم المتحدة تقدم مساعدات غذائية إلى قرابة 3 الأف نازح من تاورغاء

قدّم برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة مساعدات غذائية إلى قرابة ثلاثة آلاف نازح من مدينة تاورغاء المتواجدين، بقرارة القطف جنوب مدينة بني وليد.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في ليبيا، ريتشارد راجان: إن النازحين يعانون من الطقس الشتوي والبرد، ومن صعوبة الحصول على الضروريات التي من بينها المواد الغذائية، وفق ما نشره موقع البعثة الأممية في ليبيا.

وأضاف راجان “نحن نواصل العمل مع السلطات الليبية وشركاء العمل الإنساني من أجل تنسيق الجهود وتوفير الدعم اللازم إلى جميع الأسر العالقة”

وأوضحت البعثة، أن الوضع الإنساني في ليبيا لا يزال هشا، بسبب الصراع الدائر وعدم الاستقرار السياسي واضطراب الأسواق والإنتاج الغذائي، مما تسبب في تدهور سبل عيش هذه الأسر وتقليص قدرتهم على الحصول على احتياجاتهم الأساسية.

وبيّنت البعثة أن برنامج الأغذية العالمي يسعى خلال عام 2018 إلى تقديم المساعدات الإنسانية، إلى 123 ألف شخصاً يعانون من أجل الحصول على لقمة العيش، وستُعطى الأولوية للأسر الأكثر ضعفا وتأثرا بالصراع الدائر.

يشار إلى أن مسلحين من أهالي مدينة مصراتة الغاضبين قد منعوا عودة أهالي تاورغاء النازحين إلى مدينتهم حسب الموعد المقرر الذي أعلنته حكومة الوفاق، وقاموا بإغلاق البوابات المؤدية إلى المدينة وأقاموا نقاط تفتيش شرق سرت وجنوب مصراتة لهذا الغرض.

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