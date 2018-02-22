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#ليبيا_الآن| وزارة الحكم المحلي في الحكومة الليبية المؤقتة تكلّف المستشار “عبدا…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| وزارة الحكم المحلي في الحكومة الليبية المؤقتة تكلّف المستشار “عبدالمنعم الغيثي”، برئاسة المجلس التسييري لبلدية #درنة.

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