المتوسط:

اجتمع وزير العمل والتأهيل المهدي الورضمي، اليوم الخميس، مع الدكتورعلي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ووزيرا العمل بجمهورية اندونيسيا وتركيا، وذلك على هامش الدورة الرابعة للمؤتمر الاسلامي لوزراء العمل، والذي يُعقد بمدينة جدة بالسعودية.

وناقش اللقاء سبل التعاون وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالاستخدام والتدريب والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال تنظيم سوق العمل وتشغيل الشباب.

The post المهدي الورضمي يبحث مع نظرائه السعودي والتركي والإندونيسي سبل التعاون المشترك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية