إقامة مؤتمر تدريبي عن طريق تمثيل الأدوار في البرتوكول والأتكيت بالمعهد الدبلوماسي بنغازي

بنغازي 22 فبراير 2018 (وال) – أقيم مساء اليوم الخميس بمعهد الدراسات الدبلوماسية التابع للجامعة البريطانية الليبية مؤتمر تدريبي عن طريق تمثيل الأدوار التي يعتمد عليها المعهد الدبلوماسي في تدريب الطلبة وخصوصا البرتوكول والأتكيت .

وتضمن المؤتمر التدريبي الذي ترأسه آمر الكلية العسكرية اللواء هاشم بو رقعة تمثيل لشراكة الأوردو متوسطية للشراكة بين دول البحر المتوسط وشمال أفريقيا وهذا المؤتمر يأتي في نهاية كل فصل دراسي ويتم تقييمه عن طريق سفراء وموظفين في السفارة الليبية .

وقال آمر الكلية العسكرية سيادة اللواء هاشم بو رقعه – لمراسل وكالة الأنباء الليبية على هامش المؤتمر – إن هذا المؤتمر يدل على وجود كادر تدريسي ممتاز بالمعهد،لافتا إلى أنه فخور جدا بوجود هذا الكادر .

وأوضح سيادة اللواء هاشم بو رقعة أن الدولة بحاجة إلى مثل هذه الدورات لبناء مؤسسات الدولة التي تبني بالعلم و نحن نعتبر العلم جهاد و الكلمة جهاد و القلم جهاد وليس الجهاد في المحاور فقط .

وأثنى آمر الكلية العسكرية باسم الكلية العسكرية بكل ترتيباتها من ضباط و ضباط صف وجنود وطلاب على هذا المنبر التعليمي.

وكشف سيادة اللواء هاشم بو رقعة عن أنه سيتم توقيع بروتكول تعاون بين إدارة المعهد والكلية العسكرية للطلبة والضباط وكل من يرغب في الدراسة في هذا المجال. (وال – بنغازي) ع ج/ ع م

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