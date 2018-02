المتوسط:

كلف عبد الرحمن الأحيرش نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات والمكلف بإدارة وزارة الحكم المحلي في الحكومة المؤقتة عبد المنعم عبد الرحمن الغيثي،رئيسا للمجلس التسييري لبلدية درنة، اليوم الخميس.

وبدأ عبد المنعم عبد الرحمن الغيثي عمله اليوم بعقد اجتماع مع ممثلين عن مشايخ وأعيان درنة .

