النني أساسيا مع آرسنال في الدوري الأوروبي

كتب- محمود السد

كشف الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة أوستر ساندز السويدي في إياب دور الـ32 من منافسات الدوري الأوروبي.

وتواجد الدولي الوطني محمد النني على رأس تشكيل آرسنال لمواجهة أوستر ساندز، الذي جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أوسبينا

الدفاع: بيليرين، تشامبيرز، هولدينج، كولاسيناك

الوسط: محمد النني، ميتلاند نيلز، مختاريان، ويلبشير

الهجوم: أيوبي، ويلباك

وكان أرسنال فاز على أوسترسندز بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب.

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