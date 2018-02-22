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مطالبة بكشف قتلة “عروس بنغازي”

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف أقارب “عروس بنغازي” التي خطفها الرصاص عشية 19 فبراير أن الإطلاق كان عمدا واستهدف السيارة التي تقل الفقيدة.

وقالوا أن “العروس” توفت متأثرة بجراحها بعد إطلاق وابل من الرصاص على السيارة أثناء مرورها بجزيرة دوران السرتي.

وأعلنت قبيلة التواجير في بيان لها تضامنها مع أهل الفقيدة، داعين المؤسسات الأمنية والقضائية، إلى الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأوضح البيان أن الإشاعات التي تحدثت عن القبض على القتلة لا أساس لها من الصحة، معتبراً إياها تشويشاً على الرأي العام.

وشهدت بنغازي يوماً حزيناً عندما لقيت العروس “فاطمة” مصرعها قبل أيام من عرسها، حيث أثارت القضية الرأي العام حول انتشار السلاح في المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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