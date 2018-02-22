حارس ميلان يصدم مانشستر يونايتد وريال مدريد

كتب- محمود السيد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن وجهة لشاب جيانلويجي دوناروما، حارس ميلان في الفترة المقبلة بعد الاهتمام الكبير من الثلاثي مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان لضمه.

وحسب ما نشره موقع "سبورتس مول" البريطاني، فإن دوناروما يفضل الرحيل عن ميلان نحو باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

وأضاف الموقع أن ريال مدريد يريد دوناروما كبديل لكيلور نافاس إذا فشل في ضم دي خيا بينما مانشستر يونايتد يرغب في ضمه إذا رحل دي خيا لريال.

وأبرز الموقع في نهاية تقريره أن باريس سان جيرمان يضع أيضا البرازيلي أليسون، حارس روما، ويان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد ضمن خياراته بجانب دوناروما.

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