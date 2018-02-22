إجراء امتحانات التدريب السريري لأطباء الماجستير بمستشفى الهواري العام

جرت اليوم في مستشفى الهواري العام امتحانات التدريب السريري لأطباء الماجستير في جراحة العظام على مستوى ليبيا.

وبحسب مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري، هاني العريبي، أن الامتحان اجري بالعيادات التخصصية بمستشفى الهواري العام بنغازي، وأوضح أن هذا الامتحان في الجزء الثاني.

وسيكون الامتحان خلال هذه الفترة كل يوم الإثنين في تخصص جراحة العظام أطفال، و كل يوم خميس امتحان جراحة عظام كبار.

وبين ان الامتحانات تجرى تحت إشراف استشاري جراحة العظام الدكتور حسن نوج، و رئيس قسم العظام بمستشفي الهواري، ومنسق جراحة العظام بمكتب الدراسات العليا بجامعة بنغازي. كما يشرف عليها الاستشاري بجراحة العظام بمستشفى الهواري الدكتور مبروك بوحلفاية.

و يشار إلى أن أطباء العظام في مستشفى الهواري يقومون بمعاينة عظام كبار، وأطفال، و يقومون بإجراء عمليات جراحية صغرى في العيادات التخصصية بمستشفى الهواري لمحتاجيها من المترددين على المستشفى

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