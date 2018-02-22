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حملة أهلية لإغاثة أهالي تاورغاء

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت جمعية اللبة النسائية بجالو، حملة لجمع التبرعات لأهالي تاورغاء في منطقة قرارة القطف، المطالبين بالعودة إلى ديارهم.

وقالت مديرة الجمعية مبروكة شحات، إنه من الواجب على كافة الليبيين الدفاع والمطالبة بحق العودة لأهالي تاورغاء دون قيد أو شرط.

وأشارت شحات إلى أن الجمعية تقوم بجمع العديد من التبرعات منها التمور، والملابس، بالإضافة إلى التبرعات المالية والعينية، المواد الغذائية بكافة أنوعها.

الجدير بالذكر أن جمعية اللبة قامت بعدة حملات لجمع التبرعات لأهالي تورغاء أثناء تواجدهم في المخيمات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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