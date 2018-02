المتوسط:

اجتمع رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبري الفريق عبد الرازق الناظوري مع أعضاء الغرفة الأمنية المركزية ومشايخ وأعيان مدينة بنغازي، أمس الخميس .

وكشف الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المركزية النقيب طارق الخراز تفاصيل الاجتماع قائلا، “إن اللواء ونيس بوخمادة التقى مشايخ وأعيان مدينة بنغازي، ومدير الأمن، ورؤساء المراكز، للاتفاق على نقاط جذرية وهامة حول تأمين مدينة بنغازي” .

وأكمل الخراز ،” إن مشايخ وأعيان مدينة بنغازي أكدوا على الوقوف في صف واحد مع الأجهزة الأمنية والعسكرية بتعليمات الغرفة الأمنية المركزية – بنغازي الكبرى،ضد الخارجين عن القانون”.

وطالب الفريق عبد الرازق الناظوري، رؤساء المراكز الأمنية بمدينة بنغازي بتحمل المسؤولية الكاملة في التعامل مع أي تجاوز أمني.

The post الناظوري يجتمع مع أعضاء الغرفة الأمنية المركزية ومشايخ وأعيان مدينة بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية