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#ليبيا_الآن| اجتمع مدير أمن #شحات “محمد فرج” برؤساء الأقسام والمراكز داخل مقر …

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| اجتمع مدير أمن #شحات “محمد فرج” برؤساء الأقسام والمراكز داخل مقر المديرية، بهدف تفعيل الأمن في المنطقة وتذليل الصعوبات التي تواجه العاملين في المديرية والتي قد تعيقهم عن أداء واجبهم.



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