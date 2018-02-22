#ليبيا_الآن| اجتمع مدير أمن #شحات “محمد فرج” برؤساء الأقسام والمراكز داخل مقر المديرية، بهدف تفعيل الأمن في المنطقة وتذليل الصعوبات التي تواجه العاملين في المديرية والتي قد تعيقهم عن أداء واجبهم.
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