المتوسط:

اجتمع مدير أمن شحات العقيد محمد فرج،مع رؤساء الأقسام والمراكز في مديرية أمن شحات،اليوم الخميس.

وناقش المجتمعون كيفية تفعيل الأمن في المنطقة،والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه العاملين بالمديرية ، بالإضافة إلى عدد من المسائل الأمنية التي تهم المدينة.

وأكد مدير أمن شحات العقيد محمد فرج، “أنه سيسعى جاهدا لتوفير احتياجات المراكز ومعاقبة المخالفين للضوابط والقوانين”.

The post مدير أمن شحات يجتمع مع رؤساء الأقسام لمناقشة الأوضاع الأمنية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية