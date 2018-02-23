ماذا طلب الناظوري من المراكز الامنية ؟

نبه رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، رؤساء المراكز الأمنية بمدينة بنغازي، على ضرورة تحمّـل المسؤولية الكاملة في كل دائرة اختصاص عن وقوع أي تجاوز أمني.

وطالب خلال اجتماعه بأعيان ومشايخ بنغازي اليوم الخميس بـضرورة سرعة البتّ في إجراء التحقيقات بأقصى وقت ممكن، متعهدا بأن الغرفة ستكون كافلة لكل المخولين قانونياً بأداء واجبهم أثناء العمل من كلا الجانبين القانوني والاجتماعي.

وأوضح المكتب الإعلامي بالغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى إن كلا من اللواء ونيس بوخمادة بنغازي، ومدير الأمن، ورؤساء المراكز، حضروا الاجتماع، للاتفاق على نقاط جذرية وهامة حول تأمين مدينة بنغازي.

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