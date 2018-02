المتوسط

اجتمع عميد وأعضاء بلدية جالو، مع مسئولي بعض القطاعات ومجلس الأعيان والحكماء بالبلدية، وحراك شباب جالو و مراسلي القنوات الفضائية، أمس الخميس.

وناقش الاجتماع كيفية تطوير العمل داخل البلدية بالإضافة إلى سبل دعم إذاعة جالو المحلية، ووضع هيكلية وتصور لإظهارها بالشكل المطلوب.

