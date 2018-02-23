تركيب لوحات تحذيرية من وجود ألغام ببنغازي

قامت غرفة عمليات الطوارئ بديوان بلدية بنغازي ،بتركيب عدد من اللوحات الإرشادية التي تحذر المواطنين من مخاطر اللألغام ومخلفات الحرب بمناطق وسط البلاد والصابري و سيدي اخربيش وسوق الحوت والفندق البلدي.

و ناشدت بلدية بنغازي المواطنين أخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي اجسام غريبة والتواصل مباشرة مع صنف الهندسة العسكرية لضمان سلامتهم من مخاطر اللألغام والمفخخات.

وكان عناصر الهندسة العسكرية عثروا صباح الخميس أثناء عملية التمشيط على عدد ثمانية دانات قابلة للإنفجار من مخلفات الحرب بإحدى المنازل في منطقة الصابري وقد تم تفكيكها وإزالتها.

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