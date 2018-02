المتوسط :

أكد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار عبد المجيد بريش، “أن التدخلات في عمل المؤسسة قد تسببت في حالة إرباك وتشويش حول قانونية العوائد المتأتية من أموال “.

وأضاف بريش، “أن الجدل السياسي حول السيطرة على المؤسسة الليبية للاستثمار يعني أنه كان هناك انعدام للمحاسبة والتدقيق حول الجهات التي استلمت العوائد على أموال المؤسسة المجمدة”.

