مقتل العروس ‘فاطمة التاجوري’ الأثقل على بنغازي

أدانت قبيلة التواجير في بيان مساء الخميس ،حادثة مقتل الفقيدة فاطمة التاجوري ،قبل أيام من عرسها ،متأثرة بجراحها بعد إطلاق وابل من الرصاص على السيارة أثناء مرورها بجزيرة دوران السرتي.

و وأعلنت قبيلة التواجير عن تضامنها مع أهل الفقيدة، داعين المؤسسات الأمنية والقضائية، إلى الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة ،في حين كشف عدد من أقارب “عروس بنغازي” أن إطلاق النار كان عمدا واستهدف السيارة التي تقل الفقيدة.

وأوضح البيان أن الإشاعات التي تحدثت عن القبض على القتلة لا أساس لها من الصحة، معتبراً إياها تشويشاً على الرأي العام ،محملين كافة الجهات الامنية مسؤولية هذه الحادثة.

و قد أثارت قضية العروس فاطمة فرج التاجوري وهي من مواليد 1992 ،بسبب الرماية بالرصاص على السيارة التي كانت فيها مع اخوتها وهي تشتري لوزام فرحها ،الرأي العام حول انتشار السلاح في مدينة بنغازي و في ليبيا عموما.

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