كشير عن أحداث مصرف الصحاري : محاربة المجرمين لا يعني الاستهتار بأرواح الأبرياء

قال عضو مجلس النواب علي كشير، ” إنه ينعي الشهداء الذين سقطوا في أحداث مصرف الصحاري فرع المايا داخل منطقة ورشفانة”.

وأضاف كشير، خلال تصريحات خاصة لــ( المتوسط )، ” إن محاربة المجرمين لا يعني الاستهتار بأرواح الأبرياء وإطلاق الرصاص في مكان مزدحم بالمدنيين كالمصارف، ومحاربة الجريمة لا يكون بارتكاب جريمة أكبر، وحفظ الأرواح هي قيمة غالية في ظل الثأر بين الجماعات المسلحة”.

وأوضح كشير، “إن المجموعات المسلحة التي تحظى بالشرعية ويغلب عليها حضور اجتماعي وسياسي تتحمل مسؤولية ما حدث”.

وأكمل كشير،” إن الجميع يعلم أن ورشفانة مازالت تشعر بوجع منذ عام 2011 بعد الحروب التي شنت عليها وانخرطت فيها مجموعات مسلحة قبلية واجتماعية وسياسية ، والأهم في هذه المرحلة تقدير الأضرار وتقديم المنافع قبل الشروع في مثل هذه العملية وينتج عنها جرائم اكبر”.

و أضاف، ” إن مكافحة الجريمة من صميم عمل الدولة وأجهزتها وبالتالي لابد من رفع قضايا على الدولة حتى تتحمل مسؤوليتها القانونية”.

