الخارجية السعودية: لا يحق لـ50 ألف حوثي التحكم بـ 28 مليون يمني

قالت وزارة الخارجية السعودية الخميس إنه " لا يحق لـ50 ألف من الميليشيات الحوثية التحكم بـ 28 مليون يمني".

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن "الميليشيات الحوثية تقوم بتفجير الرافعات التي وضعتها السعودية في الموانئ اليمنية في مسعى منها لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".

وأضاف الجبير، في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنّه لا يحق لخمسين ألف حوثي التحكم في 28 مليون يمنيا، مؤكدًا أن "الحرب لن تنتهي والميليشيات الحوثية تتحكم في اليمن".

وأشار إلى أن السعودية شرعت في تقديم مساعدات إنسانية إلى اليمن بقيمة مليار دولار، مؤكدًا انخفاض أسعار المحروقات في اليمن بعد فتح الموانئ وضبط عمليات التهريب.

وأكد الوزير أنَّ المملكة أسست جسرًا بريًا وجويًا لإدخال المساعدات وتوزيعها في اليمن.

وأشار إلى أن "الحوثيين سيخسرون في أرض المعركة، وسيأتون إلى طاولة المفاوضات، لأنهم معزولون سياسيا".

وتابع الجبير" أنَّ المملكة تعمل على عزل الميليشيات الحوثية سياسيًا"، مطالبًا وسائل الإعلام "بضرورة الدخول إلى اليمن، لكي يعرف الناس الحقائق".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا