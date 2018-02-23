طرابلس.. قوة الردع تلقي القبض على “ساحرة” مغربية

أعلنت قوة الردع الخاصة التي تتخذ من قاعدة معيتيقة وسط طرابلس مقرا لها مساء الخميس عن تمكنها من ضبط مواطنة مغربية الجنسية تدعى “غزلان سكحان” تقيم في أحد أحياء طرابلس بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة.

وقالت قوة الردع الخاصة في بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع الفيس بوك أنه ” تم ضبط الساحرة المغربية وتُدعى غزلان سكحان بعد ورود بلاغ عن قيامها بأعمال شعوذة وسحر” وجرى “ضبط العديد من المبررات التي تُستعمل في السحر وصور شباب وبنات مرفقة مع الاسم واسم الأم، كما تم ضبط لديها كمية من الحبوب”.

واضاف بيان القوة “للأسف العديد من ضعاف النفوس يتعاملون معها لتقوم بسحر بعض الشباب والبنات والعائلات ولم يسلم منها حتى الأطفال”, وأرفقت قوة الردع عدة صور تشمل صورة من جواز سفرها حتى يتم التعرف عليها”.

وفيما يلي بعض الصور المنشورة عن القوة: