فيديو .. قوة الردع الخاصة تنشر جانب من الاشتباكات التي حدثت بمنطقة الماية

نشرت قوة الردع الخاصة على صفحتها الخاصة في فيسبوك جانب من الاشتباكات التي حدثت بينها وبين مليشيا كانت تسيطر على مصرف الصحاري فرع منطقة الماية .

وفيما يلي الفيديو :

جانب من الاشتباكات التي جرت مع العصابة التي كانت تسيطر على مصرف الصحاري فرع الماية والتي كانت صباح يوم الإربعاء بتاريخ 21/2/2018 بمنطقة الماية. Posted by ‎قوة الردع الخاصة‎ on Thursday, February 22, 2018

وكانت اشتباكات قد اندلعت بين قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، ومجموعات مسلحة من منطقة ورشفانة الواقعة جنوب طرابلس.

وقال المتحدث باسم قوة الردع الخاصة أحمد بن سالم، إن القوة قبضت صباح الإربعاء، على عصابة متورطة في قضايا خطف وعمليات حرابة بمنطقة ورشفانة جنوب طرابلس.