كوكا يودع الدوري الأوروبي مع براجا على يد مارسيليا

كتب- محمود السيد

ودع فريق سبورتنج براجا البرتغالي بطولة الدوري الأوروبي من دور الـ32 بالرغم من فوزه أمس على مارسيليا الفرنسي بهدف في إياب البطولة بعدما استفاد الفريق الفرنسي بفوزه ذهاب بثلاثية نظيفة.

وسجل هدف براجا الوحيد ريكاردو هورتا في الدقيقة 31 من زمن اللقاء الذي شهد مشاركة الدولي الوطني أحمد حسن "كوكا" لمدة 54 دقيقة.

وسيطر فريق براجا على المباراة بنسبة استحواذ 54% وسدد 4 تسديدات على حارس مارسيليا لكنها لم تشفع له في الوصول لدور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وفي باقي المباريات: تأهل فريق بوروسيا دورتموند لدور الـ16 بعد تعادل مع مضيفه أتالانتا بهدف مستفيدا من فوزه ذهاب 3-2.

ولحق ميلان ببورسيا دورتموند عقب تكرار فوزه على لودجوريتس البلغاري بهدف عقب انتصاره ذهابا بثلاثية نظيفة.

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