وفاة شرطي إسباني خلال اشتباكات في مباراة بلباو وسبارتاك باليوروباليج

توفى شرطي إسباني مساء أمس، بإحدى مستشفيات بيثكايا في إسبانيا، جراء تعرضه لأزمة قلبية خلال الاشتباكات التي جرت بالقرب من ملعب سان ماميس أثناء مباراة أثلتيك بلباو وسبارتاك موسكو في الدوري الأوروبي.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الإسبانية، أن المتوفي يدعى إنوسنديو أرياس جارسيا ويبلغ من العمر 50 عاما وهو من منطقة إرموا، وأحد أفراد الوحدة التاسعة من شرطة إقليم الباسك.

وسقط الشرطي أثناء تدخل الشرطة للتفريق بين مشجعي الفريقين في محيط ملعب سان ماميس، وبعد لحظات من سقوط ألعاب نارية أطلقها نحوه مشجع روسي، وفقا لما تحققت منه الوكالة الإسبانية، بمكان الحادث.

وأشارت نفس المصادر إلى أن الاشتباكات بدأت حينما وصل مئات المشجعين الروس إلى محيط الملعب في حماية ثماني عربات تابعة للشرطة، لكن كان في استقبالهم مشجعون متعصبون لأثلتيك رشقوهم بالزجاجات وأشياء أخرى.

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