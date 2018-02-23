مصادمات بين محتجين وشرطة إيطاليا مع احتدام أجواء الانتخابات

دارت اشتباكات بين شرطة إيطاليا وحوالي 100 محتج من اليسار المتطرف، على مقربة من مكان انعقاد تجمع حزبي بمدينة تورينو بشمال البلاد، في علامة على تزايد حدة التوتر قبل الانتخابات العامة المقررة في الرابع من مارس.

وحاول عشرات من المحتجين "المناهضين للفاشية"، كسر طوق أمني للوصول إلى فندق، كان حزب "كاسا باوند" اليميني المتطرف يعقد فيه اجتماعا حاشدا لمرشحيه أمس الخميس.

ومنعت الشرطة المحتجين من كسر الطوق الأمني، واستخدمت مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وحدثت مواجهة بين الطرفين على مبعدة، وألقى المحتجون مفرقعات وعبوات فارغة ورفعوا لافتة كتب عليها "تورينو مناهضة للفاشية". وأطلقت الشرطة المزيد من قنابل الغاز وتعقبت المحتجين.

وذكرت وكالة الصحافة الإيطالية "إيه.جي.آي"، أن الشرطة ألقت القبض على عدد من المحتجين وأن ثلاثة من أفرادها أصيبوا بجروح بسيطة.

ولم يتمكن المحتجون من الوصول للاجتماع الحزبي.

كان حزب "كاسا باوند"، قد فاز بتسعة في المئة من الأصوات في انتخابات محلية أجريت في روما في نوفمبر، لكنه لم يكن له قط أعضاء في البرلمان. ومن غير المرجح أن ينجح في دخول البرلمان هذه المرة.

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