أموال ليبيا في حساب زعيم أفريقي

يتهم قضاء دولة “ملاوي” الرئيس السابق باكيلي مولوزي بتهم فساد وتضخم في ثروته التي بلغت 1.7 مليار دولار، خلال فترة حكمه التي امتدت من عام 1994 إلى 2004.

وتتضمن التهم أن التمويل القادم من عدة دول من بينها ليبيا للحكومة الملاوية تحول إلى حساب مولوزي الخاص.

وكان مولوزي قد اعتقل منذ عام 2006 بعد عامين على تركه السلطة، ودائما ما يصف الرئيس السابق التهم بأنها سياسية.

ويطعن مولوزي دستورياً تجاه الأحكام التي يواجهها، بتعارض مواد دستورية مع بعضها.

وحكم مولوزي ملاوي بنجاحه في الانتخابات الديمقراطية المقامة عامة 1994 بعد قرابة ثلاثة عقود من حكم الرئيس هاستينغز باندا الذي حكم البلاد منذ الاستقلال.

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