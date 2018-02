المتوسط:

اجتمع لطفي المغربي وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية، في مقر مجلس الأمن القومي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، في البيت الأبيض مع سيرل سارتر كبير مستشاري الشؤون الإفريقية صباح أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامى ‏لوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس، جرى خلال هذا الاجتماع متابعة ما تمت مناقشته خلال زيارة فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى الولايات المتحدة مطلع شهر ديسمبر الماضي، حيث استعرضا التطورات السياسية في ليبيا والاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتطرق ” الوكيل” إلى أهمية الاسراع في إعادة فتح السفارة الأمريكية في طرابلس، من جهة أخرى، ناقش الجانبان التهديدات الأمنية التي تواجهها ليبيا من عصابات الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش، إضافة إلى آلية تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وبحثا سبل المساعدة في حماية الأصول الليبية المجمدة مما قد تتعرض له من خسائر ومحاولة البعض نهبها ودعم ليبيا في حق إدارتها .

The post “الوكيل” يبحث مع الإدارة الأمريكية فتح سفارة واشنطن بطرابلس والأصول الليبية المجمدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية