“داعش” يتبنى الهجوم الانتحاري في وسط ليبيا

تبنى تنظيم “داعش”، الخميس، الهجوم الانتحاري الذي استهدف الأربعاء قوات االجيش الليبي في وسط ليبيا.

وقالت وكالة تابعة للتنظيم في بيان إن الهجوم نفذه انتحاري على حاجز عسكري تابع لقوات حفتر.

وقتل ثلاثة عناصر من الجيش الليبي الأربعاء، في اعتداء بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش في منطقة ودّان وسط البلاد، بحسب ما أفاد متحدث باسم هذه القوات لوكالة فرانس برس.

وأسفر الانفجار عن إصابة اثنين آخرين أمام نقطة تفتيش على الطريق المؤدية إلى طرابلس، نقلا عن العميد أحمد المسماري المتحدث باسم “الجيش الوطني الليبي”.

وينشط مقاتلو تنظيم “داعش” في وسط وجنوب ليبيا رغم طردهم من معقلهم في مدينة سرت الساحلية في شمال البلاد عام 2016.

المصدر: وكالات

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