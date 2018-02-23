ليبيا_الآن | إختتم مكتب تنمية الموارد البشرية، بالتعاون مع مكتب الإعلام والتوع…

#ليبيا_الآن | إختتم مكتب تنمية الموارد البشرية، بالتعاون مع مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي في إدارة الخدمات الصحية #سرت دورةً تدريبيةً حول “إعداد مثقف صحي”، إستمرت ليومين، واستهدفت عدد من العناصر الطبية المساعدة في مجمع العيادات والمراكز والوحدات الصحية في بلدية سرت، وتم توزيع الشهادات على المشاركين.









