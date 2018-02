جمعية أهلية تطلق حملة تبرعات لمساعدة مهجري تاورغاء

المتوسط:

أطلقت جمعية اللبة النسائية بجالو، حملة لجمع التبرعات لأهالي تاورغاء في منطقة قرارة القطف، المطالبين بالعودة إلى ديارهم.

من جهتها، قالت مديرة الجمعية مبروكة شحات، فى تصريحات صحفية، إنه من الواجب على كافة الليبيين الدفاع والمطالبة بحق العودة لأهالي تاورغاء دون قيد أو شرط، مشيرة إلى أن الجمعية تقوم بجمع العديد من التبرعات منها التمور، والملابس، بالإضافة إلى التبرعات المالية والعينية، المواد الغذائية بكافة أنوعها.

