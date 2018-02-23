إحباط محاولة 15 شخصًا للدخول إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية

المتوسط:

تمكنت قوات الأمن المصرية، اليوم الجمعة، من إحباط تسلل 15 شخصا بينهم مواطن سوداني الجنسية و3 من دولة إريتريا إلى الأراضي ليبيا عن طريق منطقة السلوم المصرية، وضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة مصر بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

وكانت قوات الأمن المصرية تمكنت أمس من إحباط محاولة 13 شخصًا من محافظتي أسيوط وبني سويف، للتسلل إلى ليبيا عن طريق السلوم، وتم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود.

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