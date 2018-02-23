طبرق..اجتماع موسع لمناقشة الوضع الأمني داخل المركز الطبي‎

عقد أمس الخميس في طبرق اجتماع موسع لبحث الحالة الأمنية داخل مركز طبرق الطبي وما تتعرض له الطواقم الطبية من تعديات خلال فترة الدوام الرسمي.

وشهدت قاعة الاجتماعات بالمركز اجتماعا ضم كلا من مدير عام المركز، وعميد البلدية بالإضافة الى رئيس فصيل الشرطة العسكرية طبرق ومدير مديرية الأمن ومجموعة من رؤساء الأجهزة الأمنية المختلفة بالمدينة.

وقال مدير إدارة الشؤون الطبية بالمركز عدنان بودية، إن المركز يعاني انفلاتا أمنيا واضحا وتعديات على الطواقم الطبية والطبية المساعدة بالمركز خلال فترة العمل الرسمية.

واكد، أن الاجتماع ناقش أهمية تأمين المركز من قبل الجهات الأمنية، وعلى رأسها القوات المسلحة،وذلك لأهمية هذا المرفق الطبى ، و عدم عرقلة عمل الطبيب أثناء قيام بواجبه الطبى داخل مركز طبرق الطبى .

ومن جانبه أكد مدير أمن طبرق فى تصريح لـــ ” بوابة أفريقيا الإخبارية ” عن عقد إجتماع عاجل بداية الأسبوع المقبل لوضع الية و خطة لتأمين مركز طبرق الطيى بمختلف المؤسسات العسكرية و الشرطية .

هذا ويعانى مركز طبرق الطبى من إنفلات أمنى سبب عدة مشاكل أعترضت للعمل الطبى و عدم متابعة المرضى طبياً من الأطباء و ا

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