“حمزة” يجري جولات ميدانية بطبرق لإعادة إحياء المشاريع المتوقفة

أجري رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، المهندس عبد المجيد حمزة، بزيارة عمل إلى مدينة طبرق، أمس.

وبدأت الزيارة، التى استمرت يومين، بحسب بيان للشركة العامة للكهرباء، بعَقد اجتماع مع عميد بلدية طبرق وبحضور أعضاء المجلس، وذلك لتذليل كافة الصعاب التي تواجه الشبكة بالمنطقة، كما عقد اجتماع فني مع عدد من مهندسي الشركة العامة للكهرباء تناول مناقشة الموضوعات الفنية التي تخص تصريف الطاقة الكهربائية من مشروع محطة التوليد الجديدة .

كما قام رئيس مجلس الإدارة والفريق المرافق له بجولة ميدانية لموقع مشروع محطة 400 ك. ف اطلع من خلالها على خط مسار نقل الطاقة وخط مسار نقل الطاقة 220 ك. ف التميمي طبرق للوقوف عن كثب عن حجم الأضرار التي تعرضت لها أبراج نقل الطاقة وشملت الجولة أيضاً محطة 66/220 ك.ف.

وعقد في اليوم الثاني صبيحة الخميس عدة اجتماعات موسعة مع التحكم و الجهد المتوسط والتوزيع لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها، واختتمت الجولة بزيارة ميدانية للمواقع المقترحة لتوطين مشروع محطة توليد طبرق الجديدة .

‏ ورافق رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء فى الجولات، مساعد المدير التنفيذي لشؤون الخدمات وعضو مجلس إدارة الشركة المهندس غيث ‏علي غيث ومدير عام التخطيط وعضو مجلس إدارة الشركة الدكتور محمود الورفلي ومساعد ‏المدير التنفيذي لشؤون التشغيل والصيانة المهندس اسامة السعيطي ومدير عام مشروعات ‏انتاج الطاقة المهندس عبد الحكيم الفرجاني ومديرعام مشروعات نقل الطاقة المهندس جابر ‏الطليسي ومدير عام نقل الطاقة المهندس ضو محمد ضو ومدير دائرة التخطيط المهندس محمد ‏ابوسويدر ومدير دائرة مشروعات انتاج الشرقية المهندس مجدي الفيتوري والمهندس عبد ‏المجيد التاورغي رئيس مجلس ادارة شركة اسيسكو والمهندس سعد العقوري والمهندس عبد ‏الحميد ضدي ‏.

