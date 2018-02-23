اخبار ليبيا الان

مذكرة تفاهم ليبية أميركية لحماية الممتلكات الثقافية والأثرية

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

سيتم اليوم الجمعة الموافق لــ” 23 ” من شهر فبراير الجاري بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بنيويورك التوقيع على مذكرة تفاهم بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية لحماية الممتلكات الثقافية والأثرية .

وسيقوم بالتوقيع على هذه المذكرة وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية ونشرته على موقعها على شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت ” عن

الجانب الأمريكي نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية ” ستيفن قولد اشتاين ” وعن الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ” لطفي المغربي ” .

وأشارت الوزارة إلى أن التوقيع على هذه المذكرة يأتي في إطار التعاون بين

الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الوفاق الوطني لحماية الآثار والممتلكات الثقافية من التهريب والمتاجرة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية

عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك