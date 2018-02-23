مذكرة تفاهم ليبية أميركية لحماية الممتلكات الثقافية والأثرية

سيتم اليوم الجمعة الموافق لــ” 23 ” من شهر فبراير الجاري بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بنيويورك التوقيع على مذكرة تفاهم بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية لحماية الممتلكات الثقافية والأثرية .

وسيقوم بالتوقيع على هذه المذكرة وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية ونشرته على موقعها على شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت ” عن

الجانب الأمريكي نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية ” ستيفن قولد اشتاين ” وعن الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ” لطفي المغربي ” .

وأشارت الوزارة إلى أن التوقيع على هذه المذكرة يأتي في إطار التعاون بين

الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الوفاق الوطني لحماية الآثار والممتلكات الثقافية من التهريب والمتاجرة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية