مديرية أمن شحات تعقد اجتماعا لمناقشة تأمين المنطقة

عقدت مديرية أمن شحات اجتماعا مع رؤساء الأقسام والمراكز بالمديرية وبحضور المساعد للشؤون الأمنية والناطق باسم المديرية.

وناقش الاجتماع تفعيل الأمن في المنطقة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه العاملين بالمديرية في تأدية واجباتهم ، وتركز الاجتماع الذي عقد بمديرية أمن شحات على مناقشة عدد من المسائل الأمنية التي تهم المدينة ومحاولة تذليل الصعوبات التي تواجهها.

ومن جانبه أكد مدير أمن شحات محمد فرج الحاسى لـــ ” بوابة أفريقيا الإخبارية ” بإنه يسعى جاهدا لتوفير احتياجات المراكز وطالبهم بسرعة تفعيل دور قسم التخطيط والمتابعة بالمديرية ومعاقبة المخالفين للضوابط والقوانين .

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