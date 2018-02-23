العدالة والبناء يبحث سبل التعاون مع العدالة والتنمية التركي

بحث وفد من حزب العدالة والبناء مع نظيره التركي “العدالة والتنمية”، التعاون المشترك والاطلاع على تجربته الحزبية في تركيا، والاستفادة من خبراته في تطوير العمل بدوائر العدالة والبناء.

وذكر الحزب، على صفحته الرسمية، الخميس، أن الوفد اتفق على تكليف منسق للعلاقات بين الحزبين، واستمرار الزيارات بينهما مستقبلا، مشيرا إلى أن وفد العدالة والبناء ترأسه المدير التنفيذي صالح المسماري، وأعضاء عن المكتب التنفيذي.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو الحزب الحاكم في تركيا منذ عام 2002.

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