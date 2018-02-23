أميرة الفاضل: تكشف عدد المهاجرين المرحلين إلى بلدانهم

أعلنت ” أميرة الفاضل ” رئيس مفوضية الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي ، ترحيل أكثر من 14 ألف مهاجر غير شرعي من ليبيا إلى بلدانهم .

وأكدت ” الفاضل أن هذا العدد تمت إجراءات ترحيلهم من ليبيا وتأمين عودتهم إلى بلدانهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية وفي إطار الجهود التي بذلتها ليبيا واللجنة الثلاثية المشتركة والتي تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ممثلة في منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين .

وأشارت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعد ظهر الخميس في وزارة الخارجية إلى أن اللجنة اتخذت عدد من الخطوات في إطار التعاون الأمني والاستخباراتي بين ليبيا ودول الجوار الليبي مؤكدة استمرار التعاون بين اللجنة الثلاثية والسلطات الليبية لوضع معالجات جذرية ونهائية لقضايا المهاجرين غير الشرعيين بالتعاون بين ليبيا ودول الجوار الليبي والدول الأفريقية الأخرى.

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