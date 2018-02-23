غسان سلامة يتطلع لزيارة الجنوب الليبي

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إنه يتطلع لزيارة الجنوب الليبي للوقوف على الأوضاع هناك، والتواصل مع الأعيان والمسؤولين في إطار دعم الأمم المتحدة لحلحلة المختنقات التي تعيق سير عمل مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الأممي مع النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان أمس الخميس، بطرابلس، والذي تركز حول مناقشة الأوضاع في مناطق الجنوب، وملف المصالحة الوطنية وفقا لمكتب الإعلام بالمجلس الرئاسي.

وبحث اللقاء آلية الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور، باعتباره الخيار الشرعي الوحيد لبناء الدولة وإنهاء المراحل الانتقالية.

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