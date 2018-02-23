ليبيا تتولى رئاسة مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

تولي رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة الدكتور حميد احميدة الشروالي رئاسة مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ممثلا عن دولة ليبيا لمدة سنة اعتبارا من 28 فبراير /2018 وذلك خلفاً للمهندس بيار الخوري مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة بلبنان .

وأفاد المكتب الاعلامي بالجهاز وكالة الأنباء الليبية أن تولي ليبيا لرئاسة مجلس أمناء المركز الاقليمي جاء خلال الاجتماع السنوي لمجلس أمناء المركز.

يحمل الدكتور الشروالي شهادة الدكتوراه في هندسة الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى أكثر من 30 عام خبرة. وقبل توليه رئاسة مجلس أمناء المركز ،فقد شغل الدكتور/ حميد الشروالي مناصب عدة منها محاضر ورئيس قسم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في كلية الهندسة بجامعة طرابلس ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وتتولى الدول الأعضاء في المركز الرئاسة بشكل دوري تنتقل رئاسة المجلس وفقاً لمبدأ التناوب السنوي على رئاسة مجلس الأمناء بالمركز والتي تتم حسب الترتيب الأبجدي العربي لدول أعضاء المركز.

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