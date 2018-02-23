الهيأة الليبية للإغاثة توزع خيام وبعض المستلزمات على نازحي تاورغاء في قرارة القطف

أخبار ليبيا24

ذكر المكتب الإعلامي بالهيأة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية أن الهيأة وزعت بعض المعدات والمستلزمات على العائلات النازحة من تاورغاء في مخيم قرارة القطف ببني وليد.

وقالت مدير المكتب الإعلامي في الهيأة جليلة الدرسي إنه تم توزيع الخيام وأغطية وفرش أرضي ومعدات طهي ومواد نظافة ومصابيح إنارة، لعدد 70 عائلة جديدة تم استقبالها داخل المخيم.

وأكدت الدرسي أن العائلات من نازحي تاورغاء لازالت تتوافد على مخيم الاعتصام في منطقة قرارة القطف ، موضحة أن عدد الخيام المقامة في المخيم بلغ 229 خيمة.

وأضافت مدير المكتب الإعلامي في الهيأة هنالك عائلات تقيم في العراء وداخل مركباتها ، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني لهم متدني.

ولفتت إلى أن هذه المواد تم تقديمها بالشراكة مع المفوضية السامية للاجئين، وبالتعاون مع منظمة العطاء بن وليد ولجنة الازمة المشكلة من المجلس المحلي تاورغاء.

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