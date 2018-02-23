الزورق 106 ينضم لأسطول خفر السواحل الليبي

وصل الزورق رقم 106، التابع للإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق إلى ليبيا، بعد انتهاء أعمال صيانته في تونس.

وقال العميد طارق شنبور مدير الادارة العامة لأمن السواحل والمتحدث باسم غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب، إن صيانة القارب تأتي وفق الاتفاق الموقع بين ليبيا وإيطاليا سنة 2008، والتي تتكفل بموجبه إيطاليا والاتحاد الأوروبي بسداد كامل رسوم التدريب والصيانة البحرية.

وأكد شنبور، أن تدريب طاقم الزورق انتهى منذ أشهر قليلة في إيطاليا وتونس، لافتا إلى أن الزورق 106 سينضم للزورقين 109 و111 بميناء الخمس البحري.

وأوضح المتحدث باسم غرفة العمليات الليبية الايطالية أن الزوارق المذكورة تعمل على تأمين الساحل البحري من منطقة تاجوراء إلى زليتن شرق العاصمة طرابلس من ظواهر التهريب والهجرة غير الشرعية.

وكانت الادارة العامة لأمن السواحل أوفدت في مارس من العام الماضي 19 ضابطا وضابط صف من مختلف التخصصات إلى ايطاليا لتدريبهم على استخدام الزورق” 106“.

وبحسب تصريحات شنبور فإن ايطاليا والاتحاد الاوروبي يتكفلان بتغطية مصاريف عمليات الصيانة، والدورات التدريبية وذلك بناء على الاتفاقية الليبية الإيطالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن إدارة أمن السواحل تمتلك اسطولاً يتكون من ستة الزوارق حديثة وفائقة السرعة ثلاثة منها بطول 14 مترا وآخر بطول 22 مترا، و زورقين بطول 35 مترا.

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