حزب العدالة والبناء الليبي يبحث تدريب كوادره في تركيا

التقى وفد من حزب العدالة والبناء – الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الليبية – ، أمس الخميس، في العاصمة التركية انقرة مع مسؤولين بحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في البلاد.

وترأس وفد حزب العدالة والبناء الليبي المدير التنفيذي للحزب صالح المسماري ورافقه عدد من أعضاء المكتب التنفيذي.

وقال حزب العدالة والبناء الليبي إن الزيارة تأتي في إطار التعاون والاطلاع على التجربة السياسية لحزب العدالة والتنمية التركي والاستفادة من خبراته وممارساته على كافة الصعد ومختلف المجالات.

وبحث الجانبان كل ما يتعلق بتطوير العمل بدوائر حزب العدالة والبناء الليبي وتدريب وتأهيل كوادره.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تكليف منسق للعلاقات بين الحزبين، واستمرار الزيارات بينهما مستقبلا.

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