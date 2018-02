المتوسط:

ألقت قوة الردع الخاصة، القبض على ساحرة مغربية الجنسية تُدعى”غزلان سكحان” بعد ورود بلاغ عن قيامها بأعمال شعوذة وسحر.

من جهتها أكدت قوة الردع الخاصة، أنه تم ضبط العديد من المبررات التي تُستعمل في السحر وصور شباب وبنات مرفقة مع الاسم واسم الأم، كما تم ضبط كمية من الحبوب لديها، مشيرة إلى أن بعض المواطنين يتعاملون معها لتقوم بسحر بعض الشباب والبنات والعائلات والأطفال أيضا.

