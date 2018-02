المتوسط:

أصدر محمد الطاهر سيالة وزير خارجية الوفاق قرارًا وزاريًا بتسمية لؤي بهجت الترجمان مديرًا لإدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني.

وتحوي السيرة الذاتية للترجمان مدير إدارة الشؤون الأوروبية الجديد، أنه عمل من قبل مستشارًا سياسي بوزارة الخارجية. رئيس فريق العمل المعني بملف الهجرة غير الشرعية والتنسيق مع المجتمع الدولي. ورئيس قسم دول غرب أوروبا بإدارة الشؤون الأوروبية. ورئيس قسم دول شمال أوروبا بإدارة الشؤون الأوروبية. ومسؤول ملف إيطاليا بإدارة الشؤون الأوروبية. ومسؤول ملف المملكة المتحدة بإدارة الشؤون الأوروبية. ومستشار سياسي بالسفارة الليبية روما.

كما عمل الترجمان عضوًا في عدة لجان عمل سياسي. بالفريق الوطني لمكافحة الارهاب. وغرفة العمليات الليبية الايطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. والغرفة الأمنية الليبية الإيطالية لمراقبة الحدود.

The post «سيالة» يكلف «الترجمان» مديرًا للشؤون الأوروبية بخارجية الوفاق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية